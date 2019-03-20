Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в РоссииГазета.Ru 05:18

Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний. Так, в первую тройку вошли такие банки, как Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк, который в прошлом году занимал первую строчку в списке.
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).
Forbes01:02

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Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56

Forbes составил рейтинг надежных банков России

Коммерсантъ04:33

Forbes назвал самые надежные банки России

ТАСС04:12

Forbes назвал самые надежные российские банки

РИА Новости03:51

Крупнейший банк России, Сбербанк, оказался на четвертом месте в рейтинге самых надежных по версии Форбс

Эхо Москвы03:30

Forbes назвал самые надежные банки в России

Газета.Ru05:18

100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes01:02
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Наука

Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти

Исследователи из Шаньдунского политехнического университета заявили, что быстрые прогулки могут снизить риск развития болезней и даже преждевременной смерти.
Обновлено в 07:19
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Точивший нож мясник напугал пассажиров в метро Мадрида

Грозит ли пассажиру с ножом какое-либо наказание, пока не известно, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:43
Игры

Google представил облачный игровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:53
Спорт

Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:23
Общество

В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика

Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Авто

Компания Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%

За 12 месяцев прошлого года компания Skoda реализовала в общей сложности 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Двух дебоширов сняли с рейса Сочи-Москва

Полицейские сняли двух пассажиров авиарейса, следовавшего по маршруту Сочи-Москва.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В Пакистане шесть военных погибли при нападении боевиков на КПП, пишут СМИ

Не менее шести служащих пакистанских военизированных сил погибли при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в провинции Белуджистан, сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя местных властей.
Обновлено в 06:11
Космос

Два спутника «ГЛОНАСС-М» выведены на техобслуживание

Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции

Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
Обновлено в 07:04
Общество

Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой

Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань»

Испытания атомной подлодки «Казань» в 2018 году были сорваны, но кораблестроители все еще надеются сдать ее флоту в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Политика

Крымские города пропали из приложения «Погода» на iPhone

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Старовойтов, отсутствие в «Погоде» городов Крыма может отражать общее отношение Apple к вхождению полуострова в состав России.
Обновлено в 07:38
Экономика

ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов

При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Культура

Стивен Спилберг и Сэм Мендес снимут «1917» в Стоунхендже

Стивен Спилберг получил разрешение на съемки и строительство декораций к фильму "1917" непосредственно рядом со Стоунхенджем.
Обновлено вчера в 15:38
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