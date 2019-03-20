Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в РоссииГазета.Ru 05:18
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний. Так, в первую тройку вошли такие банки, как Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк, который в прошлом году занимал первую строчку в списке.
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с чего всё началось
Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).Forbes01:02
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