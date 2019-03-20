Forbes назвал самые надежные банки РоссииТВК вчера в 05:45

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.

с чего всё началось

В ежегодный рейтинг самых надежных банков России от журнала Forbes попали 30 компаний. На первом месте оказался банк «Юникредит», на втором «Райффайзенбанк» и на третьем – «Росбанк». Как отмечают в редакции журнала, все они являются «дочками» иностранных организаций.

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