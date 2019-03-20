Названы самые надежные российские банки по версии ForbesТелеканал 360° вчера в 04:52

Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).

с чего всё началось

Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны. Первое место рейтинга журнала Forbes занял Юникредит банк. Forbes представил обновленный ежегодный рейтинг надежности банков.

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