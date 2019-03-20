Forbes назвал самые надежные банки РоссииBFM.ru 09:56

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.

с чего всё началось

Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций. В число вызывающих доверие у финансовых аналитиков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).

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