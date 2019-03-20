Экономика

Forbes назвал самые надежные банки РоссииBFM.ru 09:56

Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций. В число вызывающих доверие у финансовых аналитиков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.
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Forbes назвал самые надежные российские банки

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Эхо Москвы03:30

Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56
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Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Обновлено в 09:47
Космос

Российская станция на Венере сможет проработать только три часа

Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
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Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

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Авто

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Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
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Общество

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Авто

УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили

Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель 2019 года.
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Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Политика

Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
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Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»

Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33
Политика

Еврокомиссия отказалась перенести Brexit на 30 июня

14 марта члены палаты общин британского парламента (нижняя палата) поддержали предложение премьер-министра Соединенного Королевства о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.
Обновлено в 09:06
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Общество

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе

На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Путин начал смену губернаторов с Челябинской области

Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Спорт

Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»

Обновлено в 08:59
Общество

Большинство россиян высказались за гендерное равенство

Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
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