Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков РоссииКоммерсантъ 04:33
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.
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с чего всё началось
Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.Forbes01:02
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Здоровье
Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона
Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Спорт
Зеппельт рассказал, кто пользовался услугами допинг-врача Шмидта
По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме
Обновлено в 10:04
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Экономика
Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году
Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сейчас программа действует до 2021 года включительно.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика
Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура
Президент Украины Петр Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов шоумену Владимиру Зеленскому и главе политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сообщает ukranews.com со ссылкой на исследование агентства "Рейтинг".
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери
Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж
Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
Культура
Пелагея не приедет в Курган на День России
Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27