Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков РоссииКоммерсантъ 04:33

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.
Forbes01:02

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал рейтинг Forbes о самых надёжных банках в России

RT на русском11:52

Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56

Почему Сбербанк не вошел в тройку самых надежных банков? Разбираем рейтинг Forbes

Дождь11:01

Forbes составил рейтинг надежных банков России

Коммерсантъ04:33

Forbes назвал самые надежные банки России

ТАСС04:12

Forbes назвал самые надежные российские банки

РИА Новости03:51

Как рейтинг банков Forbes меняется вместе с банковским сектором России

Forbes08:17
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Здоровье

Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона

Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Волгоградский вертолет санавиации совершил первый вылет в этом году

Обновлено в 07:05
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Политика

В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Спорт

Зеппельт рассказал, кто пользовался услугами допинг-врача Шмидта

По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Политика

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Политика

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Экономика

Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году

Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сейчас программа действует до 2021 года включительно.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 04:51
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура

Президент Украины Петр Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов шоумену Владимиру Зеленскому и главе политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сообщает ukranews.com со ссылкой на исследование агентства "Рейтинг".
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери

Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его

Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж

Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
Культура

Пелагея не приедет в Курган на День России

Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
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