Forbes составил рейтинг надежных банков РоссииКоммерсантъ 04:33

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.

с чего всё началось

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.

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