с чего всё началось

Список самых дорогостоящих спортивных клубов возглавляет "Даллас Ковбойз" из города Арлингтон, США, согласно составленному журналом Forbes рейтингу. Этот клуб по американскому футболу оценивается в 5 миллиардов долларов. На втором месте американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз".

Экономика Telegram показал лучший рост продаж среди соцсетей и мессенджеров Уточняется, что рынок онлайн-продаж через соцсети и мессенджеры в России за первую половину этого года достиг 60 млрд рублей.

Политика Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.

Армия и оружие Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.

Кино Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.

Футбол «Ювентус» может приобрести Неймара По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Общество В парке Благовещенска выловили из озера 10-килограммовый пельмень На странице парка в Instagram опубликовали снимок плавающего пельменя с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень".

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.

Экономика Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.

Происшествия Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

Происшествия Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.

Происшествия Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Гаджеты Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).

Политика В России подделкой оказалась почти треть питьевой воды На российском рынке бутилированной питьевой воды около 25-30% составляет поддельный товар, в некоторых регионах его доля достигает 80%.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Футбол Фекир официально перешел в «Бетис» Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Экономика Суд Киева постановил взыскать с России свыше $1 млрд за крымские активы «Ощадбанка» Суд постановил выдать исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу "Ощадбанка" возмещения убытков в размере более $1,111 млрд.

Политика «РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.