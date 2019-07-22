Футбол
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы в миреSputnik Грузия 01:34
Список самых дорогостоящих спортивных клубов возглавляет "Даллас Ковбойз" из города Арлингтон, США, согласно составленному журналом Forbes рейтингу. Этот клуб по американскому футболу оценивается в 5 миллиардов долларов. На втором месте американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз".
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Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.Forbesвчера в 12:04
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Лишь 6 футбольных команд вошли в топ-50 самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes
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Forbes: «Реал» занял третье место в списке 50 самых дорогих клубов. «Барселона» – четвертая
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