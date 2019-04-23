Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в ЛондонеДождь 06:16

Общество Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.

Футбол Полузащитник «Зенита» Маркизио рассказал о жизни в Санкт-Петербурге Осенью 2018 года полузащитник Клаудио Маркизио подписал двухлетний контракт с «Зенитом».

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Здоровье Искусство массы тела Росздравнадзор продолжает помогать читателям "РГ - Неделя" разбираться в том, как сохранить здоровье и выбирать правильное лечение.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.

Шоу-бизнес Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.

Общество Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Авто Haval сертифицировал кроссовер F7 для России Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Шоу-бизнес Больной раком Александр Беляев с трудом говорит У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.

Экономика Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.

Происшествия В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.

Космос На Марсе впервые зафиксировали землетрясение Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Финансы Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку, до 71,62 рубля, обновив минимум текущего года.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.