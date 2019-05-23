Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мираРоссийская газета 04:10
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes. Бренд производителя iPhone стоит 205,5 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. И впервые в истории оценка бренда преодолела отметку в 200 млрд долларов.
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Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
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Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
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Политика
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Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Авто
Универсал Skoda Superb Scout стал альтернативой паркетникам
Приподнятый универсал Superb Scout получил пакет Rough Road, который и означает наращивание клиренса, а ещё дополнительную защиту шасси и двигателя.
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Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
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Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
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Теннис
Хачанов и Медведев узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»
На Roland Garros выступит трое российских теннисистов: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
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Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Орловский областной суд не оправдал Кристенсена
23 мая в Орловском областном суде прошло финальное слушание по апелляционному делу Денниса Кристенсена.
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Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
На выборах в Европарламент определился лидер
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.
Обновлено в 15:33
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
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Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
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Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Общество
Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок
Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
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Футбол
Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне
Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Хоккей
Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10