Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мираРоссийская газета 04:10

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes. Бренд производителя iPhone стоит 205,5 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. И впервые в истории оценка бренда преодолела отметку в 200 млрд долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Forbes

ТАСС05:47

Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes

РИА Новости04:31

Apple стала первой компанией с оценкой бренда более $200 млрд

Rambler News Service02:11

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

РБК04:12

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Российская газета04:10

Бренд Apple девятый год подряд стал самым дорогостоящим по версии Forbes

Коммерсантъ04:29

Самые дорогие бренды мира 2019 года по версии Forbes

Forbes01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Обновлено 21 мая в 07:46
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Хоккей

Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Авто

Универсал Skoda Superb Scout стал альтернативой паркетникам

Приподнятый универсал Superb Scout получил пакет Rough Road, который и означает наращивание клиренса, а ещё дополнительную защиту шасси и двигателя.
Обновлено в 15:02
Политика

Представитель НАТО потребовал от российских войск уйти из Крыма

Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Серпухове электрик подтягивается на высоковольтных линиях

Обновлено в 07:17
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Теннис

Хачанов и Медведев узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»

На Roland Garros выступит трое российских теннисистов: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Орловский областной суд не оправдал Кристенсена

23 мая в Орловском областном суде прошло финальное слушание по апелляционному делу Денниса Кристенсена.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

На выборах в Европарламент определился лидер

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.
Обновлено в 15:33
Кино

Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян

Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру Абызову

Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Кино

Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

Обновлено в 11:22
Происшествия

Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Общество

Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок

Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Футбол

Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне

Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное