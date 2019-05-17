Экономика
Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в РоссииПолит.ру 05:13
Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров. Общий объем премий в компаниях-лидерах составил 54,5 млрд рублей. На первой строке списка оказалась ГМК «Норильский никель», которая потратила на премии 23 сотрудникам 6,8 млрд рублей.
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