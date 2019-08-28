5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.

с чего всё началось

За 2019 год совокупное состояние богатейших российских семей выросло на 300 миллионов долларов. Участники рейтинга Forbes вместе владеют 25 миллиардами 300 миллионами долларов. Это более 1 триллиона 669 миллиардов 800 миллионов рублей.

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