Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Топ-10: Forbes назвал самые богатые семьи России

Газета.Ru05:52

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ru01:45

Forbes назвал самые богатые российские семьи

РИА Новости01:32

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:14
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Названы самые богатые семьи России

Вести.UZ04:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

РБК 05:53
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия 04:55
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

Псковский таможенник попался на краже швейцарского сыра

По версии следствия, таможенный инспектор из корыстных побуждений похитил часть перемещаемого через границу товара — речь идёт о 10 кг швейцарского сыра.
REGNUM 04:56
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, дожди в Свердловской области сохранятся три дня.
ТагилСити.ру 06:19
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика

Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму

Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Общество

Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Происшествия

В Анапе двое полицейских изнасиловали девочку-спортсменку

УралПолит.Ru вчера в 01:04
Игры

Появились системные требования Borderlands 3

Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Авто

Mercedes-Benz представил новый GLE Coupe

Немецкая компания показала Mercedes-Benz GLE Coupe и AMG GLE 53 2021 модельного года.
32CARS.ru 00:52
Авто

Новый недорогой кроссовер в Россию привезет компания Geely

Собирать недорогую версию кроссовера станут на одном из автозаводов в Белоруссии, а уже оттуда его будут экспортировать в Российскую Федерацию.
В городе R 02:39
Армия и оружие

Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве.
Газета.Ru 06:00
Экономика

ЦБ разрешит открывать несколько инвестсчетов

Если счет существует не менее трех лет, то сейчас его владелец может получить налоговый вычет по НДФЛ в размере зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год, то есть до 52 000 руб.
Право.ру 03:36
Кино

Названы любимые жанры кино у россиян

Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° вчера в 07:48
Футбол

Бывший врач сборной Колумбии: у Хамеса проблемы с головой, он непрофессионален

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус раскритиковал лидера команды, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Чемпионат 05:38
Культура

Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани

Певец и композитор из Казахстана Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани.
БИЗНЕС Online 03:41
Футбол

Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее

По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.
Бомбардир.ру 06:41
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:17
Политика

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Политика

Коломойский предложил снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Технологии

Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire

Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:18
Происшествия

Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика

Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург

Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Авто

На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
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Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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