Экономика
Вести.RuForbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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В Анапе двое полицейских изнасиловали девочку-спортсменку
УралПолит.Ru вчера в 01:04
Игры
Появились системные требования Borderlands 3
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Городской портал Новый Нижний 03:20
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
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Интерфакс 05:20
Авто
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32CARS.ru 00:52
Авто
Новый недорогой кроссовер в Россию привезет компания Geely
Собирать недорогую версию кроссовера станут на одном из автозаводов в Белоруссии, а уже оттуда его будут экспортировать в Российскую Федерацию.
В городе R 02:39
Армия и оружие
Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35
Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве.
Газета.Ru 06:00
Экономика
ЦБ разрешит открывать несколько инвестсчетов
Если счет существует не менее трех лет, то сейчас его владелец может получить налоговый вычет по НДФЛ в размере зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 руб. в год, то есть до 52 000 руб.
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Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
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Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус раскритиковал лидера команды, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
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Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани
Певец и композитор из Казахстана Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани.
БИЗНЕС Online 03:41
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Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее
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Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:17
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Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
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Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
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