Экономика
Вести.RuForbes назвал самые богатые семьи России
За 2019 год совокупное состояние богатейших российских семей выросло на 300 миллионов долларов. Участники рейтинга Forbes вместе владеют 25 миллиардами 300 миллионами долларов. Это более 1 триллиона 669 миллиардов 800 миллионов рублей.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Космос
Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ вчера в 19:36