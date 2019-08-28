Экономика
Вести.RuForbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Утро.ru 12:25
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
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