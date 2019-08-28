Экономика
Вести.RuForbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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В Киеве освободили Кирилла Вышинского
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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Политика
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Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
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Космос
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В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
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Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
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