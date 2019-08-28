Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

URA.Ru07:39

Топ-10: Forbes назвал самые богатые семьи России

Газета.Ru05:52

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Газета.Ru 09:54
Политика

Премьер-министр Украины покинул свой пост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru 12:27
Происшествия

Из-за сильных ливней в Японии эвакуировали 850 тысяч человек

В Японии начались сильные ливни, которые заставили эвакуировать около 850 тысяч местных жителей. Причина — возникшая угроза оползней.
Невские Новости 01:31
Политика

В Киеве освободили Кирилла Вышинского

Lenta.ru 04:55
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Общество

Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа

Интерфакс вчера в 09:55
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика

Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания.
РБК 12:05
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне»

Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечал день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.
RuNews24.ru 11:08
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол

Понсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»

Чемпионат 04:44
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ 09:36
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Космос

NASA: к Земле приближаются два крупных астероида

По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика

США ужесточили пошлины против Китая

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Общество

В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
Известия 12:14
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Экономика

Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК

Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Происшествия

В Новосибирске в здании произошло обрушение стены

В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Армия и оружие

В России началось серийное производство МиГ-35

Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Происшествия

Тесты убившего семью подростка не выявляли отклонений

BFM.ru 11:23
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Кино

Майкл Бэй готовит секретный проект со сценаристом «Трансформеров»

ИА InterMedia 09:10
Происшествия

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

Lenta.ru 11:11
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Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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