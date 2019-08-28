Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Культура
Памятник Чайковскому установят напротив концертного зала Мариинского театра
Власти Санкт-Петербурга планируют установить памятник русскому композитору Петру Чайковскому напротив концертного зала Мариинского театра.
ТАСС 10:52
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Происшествия
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
Три человека задержаны по уголовному делу об обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России в среду.
РИА Новости 10:19
Происшествия
На Украине арестовали экс-главу Минздрава
Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
RT на русском 10:56
Общество
В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Игры
Стали известны системные требования для Borderlands 3
CyberSport.ru 04:22
Политика
Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска
Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
РБК 07:21
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали более 30 человек по факту нападения на съёмочную группу телеканала «112 Украина».
RT на русском 10:36
Армия и оружие
Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии
Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.
ТК Звезда 01:39
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Общество
«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Российская газета вчера в 10:14
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском вчера в 08:55
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52