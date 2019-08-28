Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbesвчера в 00:21

Подробнее о событии

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Эхо Москвывчера в 16:02

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ruвчера в 01:45

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новостивчера в 01:32

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русскомвчера в 03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБКвчера в 02:49

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАССвчера в 04:30

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbesвчера в 01:35
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Авто

Renault начала продажи нового компактвэна Triber

Автоновости дня вчера в 05:30
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Политика

Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика

Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания.
РБК вчера в 12:05
Культура

«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда вчера в 14:10
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие

NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Политика

Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК вчера в 23:28
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика

Росстат измерил «невидимую» экономику России

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК вчера в 17:26
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

Врачей обвинили в смерти пациентки после удаления зуба

Известия вчера в 15:22
Общество

Режим ЧС объявили во Владивостоке из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владивостоке из-за продолжительных ливней. Об этом 28 августа сообщил мэр города Олег Гуменюк.
Известия вчера в 10:11
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Происшествия

В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе

Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.
Российская газета вчера в 23:27
Общество

Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать

Алтайская правда вчера в 19:00
Общество

Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов

Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Происшествия

Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве

Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Экономика

Инвестиции для пессимистов. Во что вложиться тем, кто ждет кризиса

В условиях кризиса сохранить капитал лучше всего помогут инвестиции в несколько защитных активов одновременно, полагают аналитики.
РБК вчера в 23:34
Политика

Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Технологии

Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов

Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.
Росбалт вчера в 22:15
Гаджеты

В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

Пятый канал вчера в 23:14
Космос

К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни

Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan вчера в 05:56
Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 в его отеле

По данному факту юридическим комитетом нижней палаты Конгресса будет проведено расследование.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом

Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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