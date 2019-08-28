Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Эхо Москвы16:02

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ru01:45

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
Общество

СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК 23:28
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Футбол

«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони

«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru 19:07
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Политика

Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Политика

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Общество

Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

РБК 20:56
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета 16:55
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика

Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе

Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН 10:15
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика

«Иркут» нашел первого иностранного заказчика на самолеты МС-21

РБК 12:28
Космос

К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни

Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan 05:56
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Политика

Болтон оценил свой визит на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском 15:26
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Экономика

Германия положила глаз на российский мегапроект

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Армия и оружие

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

РИА Новости 21:57
Космос

«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос

Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.
Политика Сегодня 21:53
Армия и оружие

Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

РИА Новости 19:04
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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