Экономика
Вести.RuForbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Общество
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В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
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Политика
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Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
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Журналистская правда 07:55
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета 16:55
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика
Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе
Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН 10:15
Армия и оружие
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На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Космос
К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни
Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan 05:56
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Политика
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском 15:26
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
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РИА Новости 22:38
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Космос
«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.
Политика Сегодня 21:53