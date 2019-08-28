Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

URA.Ru07:39

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Большая семья - большие деньги

Российская газета14:05

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Наука

Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

В последние десятилетия паводки во многих странах Европы стали более частыми и масштабными.
Вести.Наука 13:10
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 вынужденно совершил жесткую посадку в поле. Инцидент произошел около поселка Селекционный.
РЕН ТВ 10:04
Экономика

Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников

Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Происшествия

На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов

В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Общество

Алиментщиков заставят оплачивать аренду жилья и ипотеку бывших семей

Если документ будет одобрен, то отец будет обязан оплачивать аренду жилья или частично платежи по ипотеке бывшей жене и детям.
9111.ru 05:50
Экономика

В России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика

Партия «Слуга народа» подготовила сотни поправок в Конституцию Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 поправок в конституцию страны.
News.ru 11:51
Политика

Коммунисты надеются на дивиденды от Навального

Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Российская газета 13:35
Происшествия

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

Lenta.ru 11:11
Происшествия

Опубликована переписка убитой жены депутата

Рамблер 03:56
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

RT на русском 10:00
Армия и оружие

США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35

США не включат Турцию в программу создания F-35 даже если она не будет эксплуатировать С-400. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
РЕН ТВ 14:20
Экономика

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Происшествия

Жителя Крыма осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ

Кировский районный суд Республики Крым приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана.
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ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.
Взгляд.ру 14:00
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

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Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

Олимпийский чемпион выплатит штраф за нападение на проститутку

Немецкий чемпион Олимпийских игр 200 года в Сиднее по велоспорту Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:58
Общество

Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября

Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
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«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе

Полузащитник Квинси Промес остался на скамейке запасных.
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Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Политика

Путин и Эрдоган показались на Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Космос

NASA: к Земле приближаются два крупных астероида

По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
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Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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