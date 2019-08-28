Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

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Большая семья - большие деньги

Российская газета14:05

Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

URA.Ru07:39

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Происшествия

Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть

Московский Комсомолец 14:12
Экономика

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
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Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Российская газета 13:35
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Происшествия

При обрушении здания в Новосибирске погибли люди

В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт 03:22
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру 10:00
Общество

Алиментщиков заставят оплачивать аренду жилья и ипотеку бывших семей

Если документ будет одобрен, то отец будет обязан оплачивать аренду жилья или частично платежи по ипотеке бывшей жене и детям.
9111.ru 05:50
Шоу-бизнес

В Сети появились откровенные фото жены Мота до пластики

На днях в Сети появились пикантные снимки модели, сделанные еще до знакомства с супругом.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации

Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости 04:03
Авто

Китайско-британский бренд MG провёл обновление бестселлера MG ZS

CarsWeek.ru 13:24
Авто

Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России

Компания Geely планирует до конца текущего года представить на российском рынке новый бюджетный кроссовер.
Новые автомобили вчера в 15:46
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Происшествия

Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Космос

Центр подготовки космонавтов предложил отправить Рогозина в космос

Новый российский космический корабль «Федерация» создан для людей с большим ростом, на нем смог бы полететь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Московский Комсомолец 08:40
Армия и оружие

Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
Pravda.Ru 07:00
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Общество

В испанской Валенсии прошли томатные бои

В испанском городе Буньоль прошёл фестиваль La Tomatina, в ходе которого около 20 тыс. человек забросали друг друга помидорами.
RT на русском 11:03
Футбол

Кверквелия рассказал, почему не играет за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе «железнодорожников».
Чемпионат 11:27
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Происшествия

Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями

Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01
Общество

В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

Интерфакс 08:34
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Музыка

Определена самая популярная песня лета 2019 года

Телепрограмма 11:45
Экономика

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

АФК "Система" принадлежит 55,64% МТС. Оператор приобрел 100% "Кинополиса" у "Бизнес-Недвижимости", которая также входит в портфель АФК.
Интерфакс 12:59
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
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Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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В Испании дети заболели «синдромом оборотня»

В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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