Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbesвчера в 00:21
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России
Эхо Москвывчера в 16:02
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Экономика
Мнучин затруднился назвать сроки нового раунда переговоров с Китаем
Белый дом США рассчитывает на проведение нового раунда торговых переговоров с Китаем в сентябре, однако пока не имеет конкретных сроков, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в интервью агентству Bloomberg.
REGNUM вчера в 21:24
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
РИА Новости вчера в 10:12
Здоровье
77 жителей Волгоградской области отравились грибами
С 1 апреля по 27 августа этого года в Волгоградской области было зафиксировано 56 случаев отравления неядовитыми грибами.
РИА34 01:12
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс вчера в 21:38
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия вчера в 17:20
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км
Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Политика
Британский премьер добился приостановки работы парламента
Королева Великобритании Елизавета II одобрила в среду приостановку работы британского парламента до 14 октября по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона.
Ведомости вчера в 14:43
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Общество
Пенсионерка в Кузбассе получила 160 тыс. по старому партбилету
Женщине из Кемерова доплатят 160 тысяч рублей к пенсии на основании предоставленного ею партбилета КПСС от 1975 года, сообщила прокуратура Кемеровской области.
Sibnet Новости 01:13
Хоккей
«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье
"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости вчера в 15:43
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Экономика
Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России
Как отметили в пресс-службе, доклад ФАС, который будет рассмотрен на заседании правительства, содержит, в частности, оценку состояния конкуренции и имеющихся проблем в целом ряде сфер (здравоохранение, образование, АПК, строительство, дороги, информационные технологии и телекоммуникации, ЖКХ, разные области энергетики, финансовые рынки и так далее).
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей
По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Политика
Китай проведет военный парад в честь 70-летия КНР
Китай проведет военный парад в Пекине в честь 70-летия КНР.
ЭКД вчера в 23:06
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском вчера в 18:28
Армия и оружие
Аэропорт в Саудовской Аравии подвергся удару крылатой ракеты из Йемена
Воздушная гавань города Абха в Саудовской Аравии подверглась удару крылатой ракеты, выпущенной сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12