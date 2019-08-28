Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbesвчера в 00:21

Подробнее о событии

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Эхо Москвывчера в 16:02

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ruвчера в 01:45

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbesвчера в 01:35

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русскомвчера в 03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБКвчера в 02:49

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новостивчера в 01:32

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАССвчера в 04:30
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Экономика

Мнучин затруднился назвать сроки нового раунда переговоров с Китаем

Белый дом США рассчитывает на проведение нового раунда торговых переговоров с Китаем в сентябре, однако пока не имеет конкретных сроков, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в интервью агентству Bloomberg.
REGNUM вчера в 21:24
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия

Умерла пострадавшая в Турции девочка из России

ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
РИА Новости вчера в 10:12
Здоровье

77 жителей Волгоградской области отравились грибами

С 1 апреля по 27 августа этого года в Волгоградской области было зафиксировано 56 случаев отравления неядовитыми грибами.
РИА34 01:12
Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс вчера в 21:38
Армия и оружие

Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия вчера в 17:20
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км

Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Политика

Британский премьер добился приостановки работы парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила в среду приостановку работы британского парламента до 14 октября по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона.
Ведомости вчера в 14:43
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Общество

Пенсионерка в Кузбассе получила 160 тыс. по старому партбилету

Женщине из Кемерова доплатят 160 тысяч рублей к пенсии на основании предоставленного ею партбилета КПСС от 1975 года, сообщила прокуратура Кемеровской области.
Sibnet Новости 01:13
Хоккей

«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье

"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости вчера в 15:43
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Экономика

Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России

Как отметили в пресс-службе, доклад ФАС, который будет рассмотрен на заседании правительства, содержит, в частности, оценку состояния конкуренции и имеющихся проблем в целом ряде сфер (здравоохранение, образование, АПК, строительство, дороги, информационные технологии и телекоммуникации, ЖКХ, разные области энергетики, финансовые рынки и так далее).
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия

Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Кино

Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

iReactor вчера в 14:44
Происшествия

На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей

По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Политика

Китай проведет военный парад в честь 70-летия КНР

Китай проведет военный парад в Пекине в честь 70-летия КНР.
ЭКД вчера в 23:06
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев

Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском вчера в 18:28
Армия и оружие

Аэропорт в Саудовской Аравии подвергся удару крылатой ракеты из Йемена

Воздушная гавань города Абха в Саудовской Аравии подверглась удару крылатой ракеты, выпущенной сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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