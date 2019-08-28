Экономика
Вести.RuForbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbesвчера в 00:21
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России
Эхо Москвывчера в 16:02
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Археологи нашли в центре Москвы старинный крест
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
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Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
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Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
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