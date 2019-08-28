Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Эхо Москвы16:02

Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

URA.Ru07:39

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30
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Наука

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru 19:07
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Армия и оружие

Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину.
News.ru вчера в 21:34
Общество

В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Российская газета 10:21
Кино

Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип

РИА Новости 12:13
Политика

Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.
РБК 14:52
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Космос

В Торонто презентовали сборщика космического мусора

Goroday.ru 16:27
Технологии

СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики

Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
Политика

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

РИА Новости 09:47
Политика

Украинский суд освободил Кирилла Вышинского

Lenta.ru 06:28
Теннис

Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции

Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
Матч ТВ 15:25
Финансы

Минфин США отказался от долларовых интервенций

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Общество

В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»

Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Кино

Вышел трейлер финального сезона «Мистера Робота»

В YouTube опубликован трейлер финального сезона сериала «Мистер Робот». Главную роль в проекте играет обладатель премии «Оскар» Рами Малек.
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Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Общество

Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября

Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
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Авто

«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco

Российская газета 12:06
Политика

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Армия и оружие

Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными

Lenta.ru 09:08
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 06:07
Футбол

«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации

Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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