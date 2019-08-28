Экономика

Вести.RuВести.RuForbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар".
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

URA.Ru07:39

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Эхо Москвы16:02

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35
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Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Газета.Ru 09:54
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
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Минфин США отказался от долларовых интервенций

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РБК 19:22
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Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.
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Политика

Захарова назвала нелегитимными новые антироссийские санкции США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по делу Скрипалей.
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Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
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Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.
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«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
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Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
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На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
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Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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