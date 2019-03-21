Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.
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с чего всё началось
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Происшествия
Для Павла Гриба запросили 6 лет общего режима
В прениях сторон по делу о подстрекательстве к теракту, сфабрикованному в России против 20-летнего украинца Павла Гриба, прокурор Алексей Ханеня потребовал для подсудимого 6 лет общего режима.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
Обновлено в 08:18
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
F-35A получит «убийцу» российских C-400
Американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), пишет Jane's 360.
Обновлено в 17:09
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали
"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с малийской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:49
Общество
Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника компании, который рассказал прессе о производственных процессах в компании и конструктивных дефектах автомобилей Model 3. Компания обвиняет сотрудника в разглашении коммерческой тайны.
Обновлено в 18:14
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Путешествия
Камчатка может стать центром бальнеологического и геронтологического туризма
Камчатка в ближайшем будущем может стать центром бальнеологического и геронтологического туризма.
Обновлено в 08:26
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Главу Росгеологии отправили в отставку
Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Xiaomi и Huawei расширят российские сети
Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
Обновлено в 18:24
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез
Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Политика
Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42