Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.
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с чего всё началось

Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
Forbes01:20

Подробнее о событии

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

РИА Новости04:17

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров

Российская газета03:39

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъ03:00

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАСС03:09

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомости03:35

Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes03:58

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБК02:15
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Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Обновлено в 14:55
Футбол

Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара»

Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.
Обновлено в 13:18
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Технологии

Суверенный рунет поставит крест на интернете вещей

Что затруднит развитие требовательных к качеству связи технологий будущего - прежде всего интернета вещей, основы умных городов и транспортной инфраструктуры 2020-х годов.
Обновлено в 04:51
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Общество

Какой высоты должен быть забор на даче по закону в 2019 году

Что грозит нарушителям Читайте также Какие изменения ждут россиян после отмены «дачной амнистии» в 2019 году Для начала владелец слишком высокого или «глухого» забора получит предписание с требованием реконструировать ограждение.
Обновлено в 10:39
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Авто

Появились данные про новый кроссовер Buick

В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Глава Росгеологии отправлен в отставку

Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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