Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

с чего всё началось

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.

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