Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.
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с чего всё началось
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Футбол
Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара»
Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.
Обновлено в 13:18
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Технологии
Суверенный рунет поставит крест на интернете вещей
Что затруднит развитие требовательных к качеству связи технологий будущего - прежде всего интернета вещей, основы умных городов и транспортной инфраструктуры 2020-х годов.
Обновлено в 04:51
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов
В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Общество
Какой высоты должен быть забор на даче по закону в 2019 году
Что грозит нарушителям Читайте также Какие изменения ждут россиян после отмены «дачной амнистии» в 2019 году Для начала владелец слишком высокого или «глухого» забора получит предписание с требованием реконструировать ограждение.
Обновлено в 10:39
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Авто
Появились данные про новый кроссовер Buick
В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10