Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.
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с чего всё началось

Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
Forbes01:20

Подробнее о событии

Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes03:58

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБК02:15

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъ03:00

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАСС03:09

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

РИА Новости04:17

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомости03:35

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров

Российская газета03:39
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Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Авто

Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Обновлено в 07:44
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске

На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров пришел проститься с Юлией Началовой

Обновлено в 08:03
Экономика

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Политика

S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Интернет

В ОС Android найдена опасная уязвимость

Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено в 07:09
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Экономика

«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино

Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Транспорт

Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД

Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Обнаженная Анна Хилькевич рассказала об отношении мужа к ее недостаткам

Недавно актриса рассказала об отношении мужа к ее недостаткам.
Обновлено в 03:34
Общество

Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав

Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество

Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты

Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика

Полиция безопасности Финляндии заявила об активности российских и китайских разведчиков

Особенный интерес иностранных спецслужб вызывает дискуссия о НАТО, внешняя политика и политика безопасности, позиция Финляндии по санкциям ЕС и безопасность в регионе Балтийского моря.
Обновлено в 07:21
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Михаил Гуцериев добился, чего хотел

Валовая маржа группы улучшилась на 1 процентный пункт, до 24,5%. Показатель EBITDA группы год к году вырос на 76% — до 20,8 млрд руб.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Тимати представил беспроводные наушники Click’n’Play от Black Star

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в её любимом платье

Певица Юлия Началова будет похоронена в любимом платье. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 04:27
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Хоккей

Хоккеист «Барыса» Орехов выписан из больницы

Обновлено в 05:36
Спорт

В Холменколлене состоится женский спринт

Всего в женском спринте заявлено 107 биатлонисток. Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене подойдет к концу в воскресенье, 24 марта.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями

Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Общество

Голодец обещала создать в Минкультуры РФ службу безопасности музеев

"Произошла серьезная реорганизация — внутри Министерства культуры был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого теперь находятся вопросы безопасности", — заявила в четверг вице-премьер Ольга Голодец.
Обновлено в 07:58
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Энергетика

В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»

Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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