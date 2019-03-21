Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.
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с чего всё началось
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске
На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров пришел проститься с Юлией Началовой
Обновлено в 08:03
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Интернет
В ОС Android найдена опасная уязвимость
Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено в 07:09
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Экономика
«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Транспорт
Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД
Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Обнаженная Анна Хилькевич рассказала об отношении мужа к ее недостаткам
Недавно актриса рассказала об отношении мужа к ее недостаткам.
Обновлено в 03:34
Общество
Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав
Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
Полиция безопасности Финляндии заявила об активности российских и китайских разведчиков
Особенный интерес иностранных спецслужб вызывает дискуссия о НАТО, внешняя политика и политика безопасности, позиция Финляндии по санкциям ЕС и безопасность в регионе Балтийского моря.
Обновлено в 07:21
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Михаил Гуцериев добился, чего хотел
Валовая маржа группы улучшилась на 1 процентный пункт, до 24,5%. Показатель EBITDA группы год к году вырос на 76% — до 20,8 млрд руб.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в её любимом платье
Певица Юлия Началова будет похоронена в любимом платье. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Хоккей
Хоккеист «Барыса» Орехов выписан из больницы
Обновлено в 05:36
Спорт
В Холменколлене состоится женский спринт
Всего в женском спринте заявлено 107 биатлонисток. Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене подойдет к концу в воскресенье, 24 марта.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Общество
Голодец обещала создать в Минкультуры РФ службу безопасности музеев
"Произошла серьезная реорганизация — внутри Министерства культуры был назначен заместитель руководителя ведомства, в ведении которого теперь находятся вопросы безопасности", — заявила в четверг вице-премьер Ольга Голодец.
Обновлено в 07:58
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Энергетика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46