Экономика

Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страны
РБК
08:59

Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию, обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала.
РБК08:59

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Россия обогнала Украину в бизнес-рейтинге Forbes

Московский Комсомолец12:15

Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса

Lenta.ru12:06

Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса

Росбалт11:50

Forbes составил рейтинг лучших стран для ведения бизнеса

News.ru11:48

Forbes назвал наиболее подходящие страны для ведения бизнеса

РИА Новости11:08

Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страны

РБК08:59

Молдова — одна из самых нездоровых стран мира

КП - Молдовавчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:48, Ашберн
Финансы

На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышается

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск достиг отметки в 78,12 рублей.
Обновлено в 11:17
Энергетика

Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты.
Обновлено в 08:55
Экономика

Бумаги «Русала» и En+ открыли торги на Мосбирже 40%-ным ростом

Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки En+ Group выросли на открытии торгов Московской биржи на 40%, до 39 рублей и 424 рублей за бумагу соответственно.
Обновлено в 02:24
Финансы

ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика

Путин: Россия проводит 69% международных расчетов в долларах

Россия проводит 69% международных расчетов в долларах, это выше среднемирового уровня.
Обновлено в 07:02
Экономика

«Ямал СПГ» избрал нового гендиректора

Совет директоров «Ямал СПГ» избрал новым гендиректором компании Игоря Колесникова.
Обновлено в 09:57
Экономика

Тарифы на воду и отопление в Москве с нового года повысятся на 1,7%

Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления для москвичей с 1 января повысится на 1,7%, следующее повышение тарифов произойдет 1 июля.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика

ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом»

Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщили «Ведомости».
Обновлено в 10:21
Экономика

Le Monde: Минюст США ведет расследование в отношении Airbus

Министерство юстиции США начало расследование в отношении Airbus, сообщает Le Monde.
Обновлено в 11:30
Экономика

Выручка «Мегафона» по МСФО в III квартале выросла на 4,7%

Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в июле - сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и достигла 88,73 млрд рублей.
Обновлено в 03:14
Экономика

Лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом

В Екатеринбурге лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом. Такое решение 20 декабря принял свердловский Арбитражный суд.
Обновлено в 12:31
Экономика

«Роснефть» выбрала покупателя акций

Компания продолжает подготовку к buy back «Роснефть» назначила свою дочернюю структуру «РН-Капитал» покупателем акций и GDR нефтекомпании в рамках программы по buy back около 3,2% уставного капитала.
Обновлено в 07:20
Экономика

Страхование перестанет защищать имущественные интересы

Страхование как способ защиты имущественных интересов лиц, которым причинен вред, и лиц, которые непреднамеренно его причинили в результате своей профессиональной деятельности, может прекратить существование.
Обновлено в 09:14
Экономика

Forbes выбрал бизнесменом года Алишера Усманова

Обновлено в 03:39
Экономика

Производитель электронных сигарет Juul получил $12,8 млрд инвестиций

Стало известно, что Juul Labs Inc. продала 35-процентную долю уставного капитала табачному гиганту Altria Group Inc. за $12,8 млрд.
Обновлено в 08:50
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