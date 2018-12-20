Экономика
Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страны
Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страныРБК08:59
Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию, обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала.
РБК08:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:48, Ашберн
Финансы
На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышается
Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск достиг отметки в 78,12 рублей.
Обновлено в 11:17
Энергетика
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин
Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты.
Обновлено в 08:55
Экономика
Бумаги «Русала» и En+ открыли торги на Мосбирже 40%-ным ростом
Акции "Русала" и глобальные депозитарные расписки En+ Group выросли на открытии торгов Московской биржи на 40%, до 39 рублей и 424 рублей за бумагу соответственно.
Обновлено в 02:24
Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Путин: Россия проводит 69% международных расчетов в долларах
Россия проводит 69% международных расчетов в долларах, это выше среднемирового уровня.
Обновлено в 07:02
Экономика
«Ямал СПГ» избрал нового гендиректора
Совет директоров «Ямал СПГ» избрал новым гендиректором компании Игоря Колесникова.
Обновлено в 09:57
Экономика
Тарифы на воду и отопление в Москве с нового года повысятся на 1,7%
Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления для москвичей с 1 января повысится на 1,7%, следующее повышение тарифов произойдет 1 июля.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом»
Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщили «Ведомости».
Обновлено в 10:21
Экономика
Le Monde: Минюст США ведет расследование в отношении Airbus
Министерство юстиции США начало расследование в отношении Airbus, сообщает Le Monde.
Обновлено в 11:30
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО в III квартале выросла на 4,7%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в июле - сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и достигла 88,73 млрд рублей.
Обновлено в 03:14
Экономика
Лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом
В Екатеринбурге лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом. Такое решение 20 декабря принял свердловский Арбитражный суд.
Обновлено в 12:31
Экономика
«Роснефть» выбрала покупателя акций
Компания продолжает подготовку к buy back «Роснефть» назначила свою дочернюю структуру «РН-Капитал» покупателем акций и GDR нефтекомпании в рамках программы по buy back около 3,2% уставного капитала.
Обновлено в 07:20
Экономика
Страхование перестанет защищать имущественные интересы
Страхование как способ защиты имущественных интересов лиц, которым причинен вред, и лиц, которые непреднамеренно его причинили в результате своей профессиональной деятельности, может прекратить существование.
Обновлено в 09:14
Экономика
Forbes выбрал бизнесменом года Алишера Усманова
Обновлено в 03:39
Экономика
Производитель электронных сигарет Juul получил $12,8 млрд инвестиций
Стало известно, что Juul Labs Inc. продала 35-процентную долю уставного капитала табачному гиганту Altria Group Inc. за $12,8 млрд.
Обновлено в 08:50