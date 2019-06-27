Общество

Forbes назвал лучший российский вузИзвестия 03:21

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла). Следом за ним в списке идет МГИМО (52,24 балла), а замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт (52,01 балла).
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Составлен рейтинг лучших вузов России. Уральские оказались не на первых местах

URA.Ru01:36

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

РБК04:03

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Вести.Ru03:26

Названы лучшие вузы России по версии Forbes

Телеканал 360°03:42

Forbes назвал лучший российский вуз

Известия03:21

МИСиС, МГИМО и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes

ТАСС02:51

Кузницы миллиардеров. Что окончили богатейшие бизнесмены и видные политики

Forbes02:47
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Экономика

Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина

Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Авто

Можно ли проехать «соточку» при пустом баке? Можно и больше!

Бытует мнение, что, даже когда уже загорелась лампочка, сигнализирующая, что бак пуст, можно еще легко проехать лишние сто километров, прежде чем автомобиль заглохнет.
Обновлено вчера в 12:07
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Гаджеты

HTC рассказала о новой гарнитуре виртуальной реальности Cosmos VR

Компания HTC рассказала о своей новой гарнитуре виртуальной реальности Cosmos VR.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
Обновлено в 03:32
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 01:41
Экономика

Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте

Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Обновлено в 03:31
Политика

Властям Ингушетии представили нового врио главы республики

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Политика

Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ

Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Экономика

Быстрые платежи возьмут межбанковский кредит

Система ЦБ поможет с расчетами выходного дня Участники рынка и ЦБ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты.
Обновлено вчера в 18:46
Авто

Названы города России с самым большим автопарком

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Футбол

Колобков прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ

Новый формат лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами, заявил 26 июня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Общество

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Происшествия

СК начал проверку московских наркополицейских на злоупотребления и фальсификации

Следственный комитет (СК) проводит проверку возможных злоупотреблений полномочиями сотрудниками одной из оперативно-разыскных частей управления по контролю за оборотом наркотиков (ОРЧ УНК) столичной полиции.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Умер биологический отец Эминема

Обновлено вчера в 11:26
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

Новые скоростные бронемашины для морпехов разрабатывают в РФ

Боевая машина, разрабатываемая для морских пехотинцев, должна заменить своих предшественников БМП-ЗФ и БТ-ЗФ, которые могли двигаться в воде с максимальной скоростью в 10 километров в час.
Обновлено в 03:46
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
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