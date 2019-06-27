Общество
Forbes назвал лучший российский вузИзвестия 03:21
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла). Следом за ним в списке идет МГИМО (52,24 балла), а замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт (52,01 балла).
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
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Обновлено вчера в 12:07
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Политика
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
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Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Экономика
Быстрые платежи возьмут межбанковский кредит
Система ЦБ поможет с расчетами выходного дня Участники рынка и ЦБ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты.
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Названы города России с самым большим автопарком
Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Общество
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Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Футбол
Колобков прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ
Новый формат лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами, заявил 26 июня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
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Общество
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
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Происшествия
СК начал проверку московских наркополицейских на злоупотребления и фальсификации
Следственный комитет (СК) проводит проверку возможных злоупотреблений полномочиями сотрудниками одной из оперативно-разыскных частей управления по контролю за оборотом наркотиков (ОРЧ УНК) столичной полиции.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
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Умер биологический отец Эминема
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Авто
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Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
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Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
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Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03