Экономика
Forbes назвал лучшие банки мираТАСС вчера в 15:23
Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов. Результаты исследования приводятся в понедельник на сайте издания. В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира.
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Американский «Форбс» назвал лучшие банки в разных странах, в том числе и России
Эхо Москвывчера в 19:07
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Происшествия
Подросток открыл стрельбу в школе на Кубани
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
Обновлено в 05:10
Происшествия
ФСИН опровергла информацию об ожоге у Кокорина после процедуры в СИЗО
У нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», нет ожога.
Обновлено в 04:13
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Общество
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В СБУ рассказали об «оружии возмездия» Украины против России
Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя приостановку выполнения Россией и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил о необходимости создания на Украине «оружия возмездия» – ракет малой дальности, посредством которых Киев будет «сдерживать» Москву.
Обновлено в 04:05
Транспорт
Озвучена стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга
Стоимость проезда по скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом для легковых автомобилей составит около 2 тысяч рублей.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом
Обновлено в 02:51
Наука
В Британии зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 04:01
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Финансы
Минфин почти на 60% увеличил закупки валюты
В ЦБ сообщили, что отложенные в прошлом году закупки валюты растянут на три года, ежедневный объем таких операций на внутреннем рынке увеличится на 2,8 млрд руб.
Обновлено в 05:00
Политика
Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Члену делегации РФ отказали во въезде в Чехию
Один из членов российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым получил отказ во въезде в Чехию, сообщило местное издание Info.cz.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского
Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.
Обновлено в 04:16
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым
В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной началась церемония прощания с выдающимся ученым Жоресом Алферовым.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу
Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности.
Обновлено в 03:53
Происшествия
УФСБ: в Саратове арестованы пятеро религиозных экстремистов
В Саратове действовала ячейка экстремистской религиозной организации "Таблиги Джамаат", запрещенной на территории России.
Обновлено в 02:23
Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными
По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Гинер стал напрямую владеть почти 10% «Капитал лайф страхование жизни»
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер стал прямым владельцем 9,9% «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС Жизнь»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 05:10
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения препарат «Эриспирус»
Росздравнадзор отзывает из обращения препарат "Эриспирус" - он содержит фенспирид, ранее признанный опасным для сердца.
Обновлено в 04:35
Политика
Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником
Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Происшествия
Два самолета из-за снега не смогли сразу сесть в «Пулково»
Два самолета, следовавшие в Петербург из Красноярска и Перми, не смогли с первой попытки сесть в «Пулково» 5 марта из-за обильного утреннего снегопада, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
ВМФ в этом году пополнится двумя атомными и одной дизельной подлодками
"В текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки",- заявил Шойгу.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд
Основной субподрядчик полтора года назад уже обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей в отношении владельца фирмы.
Обновлено в 02:23
Наука
Ожирение повышает выживаемость при инсульте на 62%
Оказалось, что люди с сильным ожирением на 62% реже умирали от инсульта, по сравнению с людьми, имеющими нормальный вес.
Обновлено в 02:15