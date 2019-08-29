Альфа-Банк стал лучшим российским банком для миллионеров в рейтинге ForbesАльфа-Банк занял первую строчку среди банков с услугами private banking в ежегодном рейтинге Forbes. Десять лучших банков для рейтинга отбирали 30 финансистов и представителей банковской индустрии.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».

Гаджеты Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Здоровье Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.

Авто Bugatti отказалась выпускать гиперкары по индивидуальным заказам Компания Bugatti не собирается выпускать штучные гиперкары, разработанные по индивидуальным заказам отдельных клиентов.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Политика Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.

Политика Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

Футбол «Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем Руководство львовских "Карпат" решило разорвать контракт с полузащитником клуба Кевином Мендесом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.

Происшествия Для защиты аэропортов от птиц Минтранс выделит 5,6 млн рублей Сегодня в Министерстве транспорта России сообщили, что ведомство готово выделить 5,6 млн рублей для защиты аэропортов от пернатых.

Политика Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Здоровье Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.

Политика Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.

Политика Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Экономика Когда не хватает воды: чистая прибыль «РусГидро» упала на 23,8% Чистая прибыль «РусГидро» в прошедшем полугодии сократилась на 23,8% и составила ₽29,3 млрд, следует из представленного финансового отчета.