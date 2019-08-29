Экономика
РБКForbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
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Альфа-Банк стал лучшим российским банком для миллионеров в рейтинге ForbesАльфа-Банк занял первую строчку среди банков с услугами private banking в ежегодном рейтинге Forbes. Десять лучших банков для рейтинга отбирали 30 финансистов и представителей банковской индустрии.Ньюс-НН06:57
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