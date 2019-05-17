Экономика
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеровBFM.ru вчера в 05:25
В «Норильском никеле» топ-менеджеры получают самые большие премии. По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено 16 мая в 08:24
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн
За неделю с 8 по 15 мая 2019 года инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, около $430 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено 16 мая в 09:36
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Армия и оружие
США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57
ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1
На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает сейсмологический центр страны.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа
Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено вчера в 08:30
Кино
Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в новом фильме
Роберт Паттинсон оказался одним из основных кандидатов на роль Бэтмена в очередном фильме о супергерое, который будет снимать Мэтт Ривз.
Обновлено вчера в 03:01
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
Британские читатели прокомментировали перехват российских самолетов над Балтикой
Читатели британского издания Daily Mail активно комментируют материал о сопровождении российских военных самолетов истребителями ВВС Великобритании в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Обновлено вчера в 07:53