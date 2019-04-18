Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиянПрофиль вчера в 03:08
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. Первое место в нём занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, его состояние издание оценивает в $24 млрд.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен
Эхо Москвывчера в 10:05
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Происшествия
Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме
Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол
«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоих
«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Фильмы Альмодовара и Долана вошли в программу Каннского фестиваля
Обновлено вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В Скалистых горах Канады погибли три альпиниста мирового класса
После схода лавины в Скалистых горах Канады пропали без вести и предположительно погибли трое известных профессиональных альпинистов, передает Reuters.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Роскачество назвало лучший кефир новых марок
Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Зеленский заявил, что не готов возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать приказ о военном освобождении Донбасса в случае своей победы на выборах.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Минфин считает законной национализацию украинского Приватбанка
Украинское Министерство финансов считает национализацию Приватбанка законной. Ведомство готовит апелляцию в связи с решением суда.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:28
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Вечеринка в дорогом ресторане и танцы до утра: как Валерия опраздновала день рождения
Обновлено вчера в 17:00
Общество
40% спиртного на российском рынке оказалось нелегальным
Почти треть водки, которую в 2018 году проверило Росалкогольрегулирование, оказалась нелегальной.
Обновлено вчера в 09:51
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации
Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
В Санкт-Петербурге иностранец попытался перепрыгнуть разводной мост на машине, сообщает 19 апреля РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США
Российская корпорация «Роснефть» помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США, которые направлены против нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе
Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.
Обновлено вчера в 08:55