Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходамиРИА Новости 04:17

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

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Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

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