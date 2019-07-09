Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

В рейтинге ста богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes первое место занял депутат заксобрания Владимирской области, основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов, который за 2018 год заработал около 9,97 млрд рублей.

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Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Происшествия В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.

Космос Космическое агентство ИРИ: Иран занимает 1 место в регионе в сфере космоса Глава космического агентства Ирана Мортеза Барари заявил, что Иран занимает первое место в регионе, а также одиннадцатое в мире по космическим исследованиям и реализованным проектам в космической сфере, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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Шоу-бизнес Сергея Захарова похоронили спустя три месяца после смерти Поклонники были уверены, что последний покой артист найдет на знаменитом Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом: там покоятся все выдающиеся деятели Северной столицы.

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