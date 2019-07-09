Экономика
Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов РоссииИнтерфакс вчера в 04:26
В рейтинге ста богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes первое место занял депутат заксобрания Владимирской области, основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов, который за 2018 год заработал около 9,97 млрд рублей.
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с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbesвчера в 00:20
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