Экономика

Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатовКоммерсантъ вчера в 04:18

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. По итогам 2018 года их совокупный доход превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний (ГК) «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Forbesвчера в 00:20

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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Эхо Москвывчера в 11:20

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ruвчера в 09:54

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ruвчера в 02:35

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБКвчера в 03:41

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новостивчера в 03:37

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известиявчера в 07:29

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbesвчера в 02:15
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Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье

В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи

МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Обновлено вчера в 17:50
Общество

Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

Обновлено вчера в 23:43
Политика

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи

Новые предложения по урегулированию текущей обстановки на Украине имеют право на существование.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Здоровье

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»

38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

В Чите пассажирка такси угнала автомобиль

В пресс-службе МВД по Читинской области рассказали о 40-летней жительнице Читы, которая угнала автомобиль таксиста, когда тот вышел в магазин, и доехала на нем до своего дома.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Максим Виторган закрутил роман с 27-летней Нино Нинидзе. Журналисты заметили пару на спектакле «Нод».
Обновлено в 01:20
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Авто

Электрический Mini Cooper SE: серийная версия

Электрический Mini Cooper SE, только что представленный на специальном мероприятии в Роттердаме, оснащен тем же 184-сильным мотором, который ставят на модели BMW i3s.
Обновлено вчера в 11:45
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