Экономика
Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатовКоммерсантъ вчера в 04:18
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. По итогам 2018 года их совокупный доход превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний (ГК) «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов.
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с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbesвчера в 00:20
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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области
Эхо Москвывчера в 11:20
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