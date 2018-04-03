Экономика
Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов РоссииВосток-Медиа вчера в 09:44
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов. Эксперты оценивали общий доход семьи, который задекларирован госслужащими и депутатами, их женами и несовершеннолетними детьми. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbesвчера в 00:20
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