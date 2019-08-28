с чего всё началось

Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга. Это Евтушенковы, Линники и Михайловы, сообщает Forbes. Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков с сыном заняли пятую позицию с совокупным состоянием $1,94 млрд.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Происшествия Крыша ТЦ не выдержала напора воды после сильного ливня в Китае После сильного ливня в Дунгуане (Китай) прорвало крышу торгового центра, в результате чего поток воды обрушился на посетительницу.

Политика В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Армия и оружие Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Гаджеты OPPO Reno 2: смартфон с выдвижной фронтальной камерой Shark Fin Фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора выполнена в виде выдвижного модуля Shark Fin, у которого приподнимается один край.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Происшествия В Кремле прокомментировали инциденты с полицейскими в Анапе и Екатеринбурге Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными и неприемлемыми действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, при этом отметил, что преступления совершают граждане против граждан, но речь не идет о "безнаказанности" сотрудников правоохранительных органов.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Политика Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин» Президент Владимир Путин вечером 27 августа прилетел в новый аэропорт Саратова " Гагарин", принявший первый рейс 18 августа.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального минздрава Андреем Цветковым.

Авто Обновленный Lexus RX добрался до дилеров Официальный старт продаж обновленного кроссовера Lexus RX намечен на 5 сентября.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Кремль не выдвигает условий для саммита в «нормандском формате» Кремль не выдвигает условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), но ему должна предшествовать встреча помощников глав государств, чтобы встреча стала результативной для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Политика Коломойский нашел решение конфликта в Донбассе «Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на пять лет, переходный период и проведем там [в Донбассе] выборы», — сказал Коломойский.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.

Происшествия Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.

Политика В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8 Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.

Экономика Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.