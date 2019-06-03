Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-ZiReactor 16:47

Эксперты проанализировали доли артиста в различных компаниях, многочисленную недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса и пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома в 1996 году, рэпер заработал состояние, превышающее отметку в один миллиард долларов.
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Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает журнал Forbes
 в понедельник, 3 июня.
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