Первый список возглавил основатель Facebook Марк Цукерберг. По подсчетам журнала, в 2018 г. он потерял $18,7 млрд из-за скандалов в компании, связанных с утечкой данных. На втором месте рейтинга лузеров среди миллиардеров по версии Forbes – владелец Inditex Амансио Ортега.

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Финансы Финансы День, когда упали все индексы. Почему по всему миру подешевели акции Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова заметила, что еще сильнее упасть индексу Мосбиржи не удалось из-за ослабления рубля.

Экономика Экономика Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.

Экономика Экономика «ВЭБ.РФ» сократит 5 тыс. сотрудников Группа «ВЭБ.РФ» к лету 2019 года собирается существенно сократить штат, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

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Экономика Экономика Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

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Финансы Финансы Украина получила новый транш от МВФ Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».

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