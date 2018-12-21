Экономика
Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров
Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеровВедомости10:36
Первый список возглавил основатель Facebook Марк Цукерберг. По подсчетам журнала, в 2018 г. он потерял $18,7 млрд из-за скандалов в компании, связанных с утечкой данных. На втором месте рейтинга лузеров среди миллиардеров по версии Forbes – владелец Inditex Амансио Ортега.
Ведомости10:36
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Финансы
Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца
В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.
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Обновлено в 11:30
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Экономика
Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года
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Обновлено в 13:33
Финансы
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Аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова заметила, что еще сильнее упасть индексу Мосбиржи не удалось из-за ослабления рубля.
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Экономика
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Экономика
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Обновлено в 10:05
Экономика
ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования
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Обновлено в 10:39
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Донхлеббанка»
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Обновлено в 00:40
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено в 14:39
Финансы
Украина получила новый транш от МВФ
Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено в 03:51
Экономика
Совет федерации одобрил повышение МРОТ на 117 рублей
Совет федерации одобрил законопроект о повышении ежемесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до 11 280 руб.
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Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08