Экономика

Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года
RT на русском
09:40

Глава компании Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes. Его состояние в 2018 году уменьшилось на $18,7 млрд. По информации издания, в настоящее время его состояние оценивается в $52,5 млрд .
RT на русском09:40

Подробнее о событии

Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Ведомости10:36

Forbes признал Цукерберга главным «финансовым неудачником» 2018 года

Московский Комсомолец10:32

Журнал Forbes назвал Марка Цукерберга «главным неудачником 2018 года»

Народные новости10:23

Forbes назвал Цукерберга неудачником года

News.ru10:00

Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года

RT на русском09:40

Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников

Газета.Ru09:30

Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников

Говорит Москва09:45
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Энергетика

Нефть потеряла больше 5% стоимости. И продолжает стремительно дешеветь

Обновлено в 08:56
Экономика

Группа «ВЭБ.РФ» к лету сократит 5 тыс. сотрудников

Группа "ВЭБ.РФ" планирует сократить около 5 тыс. сотрудников, чтобы к лету 2019 года довести штат до 3 тыс. человек, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Энергетика

«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Финансы

Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Обновлено в 09:19
Финансы

Украина получила новый транш от МВФ

Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено в 03:51
Финансы

ЦБ: Стресс-тест показал устойчивость рынка РФ к биржевым шокам

Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.
Обновлено в 08:17
Экономика

Институт развития: ВЭБ принесет 1% российского ВВП

Вклад в ВВП страны от проектов, которые финансируются с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ, потенциально должен составить до 1% ежегодно.
Обновлено в 09:10
Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика

Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:38
Экономика

Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.
Обновлено в 10:37
Экономика

Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП

Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
Обновлено в 07:48
Экономика

Ноябрьский рост расходов населения США превзошел ожидания аналитиков

Ноябрьский рост доходов населения США составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны.
Обновлено в 10:23
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Предприниматель, основатель и экс-президент Inditex; компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 года Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортега орденом «За гражданские заслуги».
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