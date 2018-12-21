Первый список возглавил основатель Facebook Марк Цукерберг. По подсчетам журнала, в 2018 г. он потерял $18,7 млрд из-за скандалов в компании, связанных с утечкой данных. На втором месте рейтинга лузеров среди миллиардеров по версии Forbes – владелец Inditex Амансио Ортега.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Экономика Экономика Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Экономика Экономика Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о росте тарифов с начала следующего года, который аналитики связывают с повышением НДС.

Экономика Экономика Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика Суд зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Иск поступил в арбитраж 21 декабря, к производству пока не принят, следует из картотеки дел.

Экономика Экономика Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.

Экономика Экономика Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Экономика Экономика Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12% Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Экономика Экономика Шувалов отчитался о безубыточном годе ВЭБ ВЭБ заканчивает текущий год без убытка, прибыль госкорпорации составит 24 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Энергетика Энергетика Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.

Экономика Экономика В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.

Экономика Экономика Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

Политика Политика Для Великого Новгорода разработают программу финансового оздоровления Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил задачу разработать программу финансового оздоровления в кратчайшие сроки, чтобы уже в феврале 2019 года её подписать.