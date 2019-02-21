Forbes назвал 20 самых дорогих компаний РунетаФАН вчера в 07:55

Происшествия МВД: молдавский политик с сообщниками вывел из России 37 млрд рублей "Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - сообщили в МВД.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Политика Гуайдо подписал первый президентский указ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.

Общество В Минпромторге отказались считать «девяток яиц» обманом покупателя В январе стало известно, что на прилавках некоторых российских магазинов появились куриные яйца птицефабрики «Вараксино» в новых упаковках по девять штук вместо десяти.

Экономика Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.

Футбол Байер — Краснодар 1:1 Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».

Происшествия Доставшего младенца из-под завалов в Магнитогорске спасателя наградили 1 января в Магнитогорске Пётр Гриценко, который вытащил из-под завалов 10-месячного мальчика, рассказал журналистам, что ребёнок находился почти в идеальном положении, чтобы так долго продержаться на морозе: ему помогли тёплая одежда и одеяло.

Политика ЕСПЧ не удовлетворил жалобу Киева из-за инцидента в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщается на сайте Минюста РФ.

Экономика ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.

Политика Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Общество В России могут ограничить продажу квартирной доли В России могут ограничить площадь долей в квартире, которые можно продавать или переоформлять.

Общество Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

Космос Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.

Транспорт Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

Армия и оружие Россия может поставить Индии дополнительную партию МиГ-29 Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам дополнительной партии самолетов МиГ-29.

Хоккей Александр Овечкин забросил 650-ю шайбу в НХЛ На 24-й минуте встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу. Ассистировали Джон Карлсон и Ти Джей Оши.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Происшествия Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков Суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне два года назад, к шести пожизненным заключениям, сообщает ABC.

Армия и оружие В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе около 200 человек.

Политика Евродепутат объяснил, почему Латвия стала лидером по оттоку населения Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей, за прошлый год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers.