Экономика
Forbes назвал 20 самых дорогих компаний РунетаФАН 07:55
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Футбол
Байер — Краснодар 1:1
Стал известен состав "Краснодара" на второй матч 1/16 Лиги Европы против немецкого "Байера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Происшествия
В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера
В Аргентине в порту Буэнос-Айреса произошло столкновение двух круизных лайнеров, зарегистрированных в Панаме.
Обновлено в 18:46
Политика
Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе
Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой
Обновлено в 16:16
Космос
Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложен
Обновлено в 17:45
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Культура
Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза
В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу
В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны
Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Футбол
Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков
Благодарю дублю Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков.
Обновлено в 19:15
Транспорт
Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России, пишут СМИ
Издание отмечает, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Объявлено о формировании в России пятой дивизии ВДВ
Командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России появится пятая дивизия.
Обновлено в 18:43
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В США анонсировали истребитель Lockheed Martin для Индии
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила в ютьюбе ролик о новом истребителе F-21, предназначенном специально для вооруженных сил Индии.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»
На станции "Тропарево" московской подземки один из пассажиров упал на рельсы.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Названы размеры контингента США, который останется в Сирии
Пресс-служба Белого дома сообщила, что власти Соединенных Штатов планируют сохранить американский миротворческий контингент в Сирии, размеры которого не будут превышать 200 человек.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку
Лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 17:46
Общество
Названо лучшее светлое пиво в России
«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии
По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Москве проверяют пять торговых центров после сообщений о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку пяти торговых центров Москвы и двух отделений Сбербанка после получения сообщений о минировании объектов.
Обновлено в 11:02
Политика
Венесуэла закрывает границу с Бразилией
Обновлено в 12:19
Происшествия
Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию
Источник агентства сообщил, что родители нескольких учеников избили в туалете пятиклассника, который систематически издевался над их детьми.
Обновлено в 02:51