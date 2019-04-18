Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменовRT на русском 02:37

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину «Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

Спорт Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.

Авто Названы победители World Car Awards 2019 года Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.

Общество В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.

Кино Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.

Авто ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.

Происшествия Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.

Экономика Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах» Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.

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Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

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Происшествия Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.

Экономика «Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

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Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Общество «Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.

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Политика Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).

Происшествия СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.

Кино Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.