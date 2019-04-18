Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменовRT на русском 02:37
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Авто
Названы победители World Car Awards 2019 года
Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Кино
Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Авто
ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Экономика
Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Экономика
Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско
17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31
Общество
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Башаров продолжает жить с экс-супругой после развода
Шоумен дал экс-супруге обещание, что больше не будет употреблять спиртное.
Обновлено в 05:38
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Политика
Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы
Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
Обновлено в 05:58
Происшествия
СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ
Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28