Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Читать в источнике
с чего всё началось

15 бизнесменов, изменивших представление о России. Рейтинг Forbes

Все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь россиян.
Forbes00:31

Подробнее о событии

Forbes перечислил миллиардеров, которые сломали стереотипы о России

URA.Ru07:56

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

РБК04:31

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Коммерсантъ05:35

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

БИЗНЕС Online03:36

Forbes составил рейтинг сломавших стереотипы бизнесменов

News.ru05:12

Названы прославившие Россию бизнесмены

Lenta.ru06:02

15 бизнесменов, изменивших представление о России. Рейтинг Forbes

Forbes00:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Театры

В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»

Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51
Политика

КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией

Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину

Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, жертвами которой стали три человека, признал свою вину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
Обновлено в 10:37
Футбол

Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом

27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.
Обновлено в 13:32
Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Спорт

Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Обновлено в 08:54
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Происшествия

Видео убийства полицейского в Нижнекамске оказалось в сети

Обновлено в 13:27
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Политика

Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Общество

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Спорт

Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Обновлено в 12:36
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Транспорт

«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Над Балтикой российские Су-27 «проводили» американский бомбардировщик

Минобороны России опубликовало видео, на котором пара истребителей Су-27 сопровождает стратегический бомбардировщик США B-52H над Балтикой.
Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Запашный резко раскритиковал Невзорова за негатив в адрес Началовой

Обновлено в 10:22
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Обновлено в 13:16
Происшествия

Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки

В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

МИД РФ заявил о мерах в ответ на испытания противоракеты США

Если Соединенные Штаты реализуют свои планы по испытанию противоракеты SM-3 Block ІІА, Москва примет ответные меры, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Обновлено в 14:43
Футбол

Шевченко назвал своего наследника в «Милане»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено в 14:21
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное