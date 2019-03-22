Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь россиян.Forbes00:31
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Театры
В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»
Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией
Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину
Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, жертвами которой стали три человека, признал свою вину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
Обновлено в 10:37
Футбол
Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом
27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.
Обновлено в 13:32
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Политика
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Спорт
Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована
Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Обновлено в 12:36
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Транспорт
«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Над Балтикой российские Су-27 «проводили» американский бомбардировщик
Минобороны России опубликовало видео, на котором пара истребителей Су-27 сопровождает стратегический бомбардировщик США B-52H над Балтикой.
Обновлено вчера в 07:33
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста
Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Обновлено в 13:16
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
МИД РФ заявил о мерах в ответ на испытания противоракеты США
Если Соединенные Штаты реализуют свои планы по испытанию противоракеты SM-3 Block ІІА, Москва примет ответные меры, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Обновлено в 14:43
Футбол
Шевченко назвал своего наследника в «Милане»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено в 14:21
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52