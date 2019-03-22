Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь россиян.Forbes00:31
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Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве
Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои
«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 10:59
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Футбол
Баринов вызван в сборную России
Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Обновлено в 07:21
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Кино
Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах
В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
Обновлено в 06:00
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин рассказал о том, что грядущий концерт Аллы Пугачевой вызвал небывалый ажиотаж.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 был замечен у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:36
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Шевченко назвал Пёнтека своим наследником в «Милане»
Легендарный игрок "Милана" Андрей Шевченко считает, что форвард команды Кшиштоф Пёнтек может пойти по его стопам в итальянском клубе.
Обновлено в 09:06
Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика
Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович
Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 08:31
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49