Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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с чего всё началось

15 бизнесменов, изменивших представление о России. Рейтинг Forbes

Все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь россиян.
Forbes00:31

Подробнее о событии

Forbes перечислил миллиардеров, которые сломали стереотипы о России

URA.Ru07:56

Названы прославившие Россию бизнесмены

Lenta.ru06:02

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

БИЗНЕС Online03:36

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Коммерсантъ05:35

Forbes составил рейтинг сломавших стереотипы бизнесменов

News.ru05:12

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

РБК04:31

15 бизнесменов, изменивших представление о России. Рейтинг Forbes

Forbes00:31
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 10:59
Политика

Звезду Comedy Woman Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц

Обновлено в 07:27
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Футбол

Баринов вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Обновлено в 07:21
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Кино

Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах

В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
Обновлено в 06:00
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
Политика

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин рассказал о том, что грядущий концерт Аллы Пугачевой вызвал небывалый ажиотаж.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 был замечен у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:36
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол

Шевченко назвал Пёнтека своим наследником в «Милане»

Легендарный игрок "Милана" Андрей Шевченко считает, что форвард команды Кшиштоф Пёнтек может пойти по его стопам в итальянском клубе.
Обновлено в 09:06
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Стала известна цена гроба, в котором похоронили Юлию Началову

Обновлено в 11:29
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика

Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович

Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 08:31
Спорт

Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация

Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
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Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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