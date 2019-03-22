Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35

Все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь россиян.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

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