Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35

Все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали серьезное влияние на жизнь россиян.

с чего всё началось

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