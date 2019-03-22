Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о РоссииКоммерсантъ 05:35

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Шоу-бизнес 34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз Пациентка клиники, узнавшая звезду, вышла на связь с журналистами и сообщила, что состояние Берковой сильно ухудшилось.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Политика Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.

Экономика «Русагро» столкнулась с риском первого в истории нарушения санкций ЕС Что случилось с "Русагро" Вечером в четверг, 21 марта, группа "Русагро" объявила, что проводит проверку сделки по приобретению долга группы "Солнечные продукты" на предмет "неумышленного" нарушения антироссийских санкций ЕС, введенных в июле 2014 года.

Происшествия На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.

Политика Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Политика Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Общество Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.

Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.

Политика В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Спорт Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Политика Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина Агния рассказала о своем новом имени Начинающая артистка в личном Instagram-аккаунте рассказала о своем новом имени – Миласлава, с которым она живет уже почти пять лет.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Спорт Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.