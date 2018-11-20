Футбол
Football Leaks: Васильев получает 10% с продаж футболистов «Монако»
Football Leaks: Васильев получает 10% с продаж футболистов «Монако»Чемпионат06:37
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев получает крупную прибыль с продаж футболистов клубом, утверждает France Football со ссылкой на отчёт Football Leaks.
Чемпионат06:37
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Футбол
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
Футболисты сборной России сегодня вечером, 20 ноября, проведут решающий матч группового этапа Лиги Наций с командой Швеции.
Обновлено в 08:00
Футбол
Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен сохранить в команде Ибрагимовича
"Лос-Анджелес Гэлакси" хочет сохранить в своих рядах шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
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Футбол
Оздоев может покинуть «Зенит» зимой
Обновлено в 08:40
Футбол
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев перенес операцию на ноге
Обновлено в 08:38
Футбол
«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года
Как сообщает ABC, если Навас подпишет новый контракт, то его зарплата возрастет с 4 до 5 млн евро в год.
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Футбол
Вилков назначен на матч «Зенит» – «Ростов»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 15-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги
В нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 матчей, в которых забил 9 мячей. Лука — единоличный лидер гонки бомбардиров чемпионата Германии.
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Футбол
Ван Дейк обнял арбитра, у которого умерла мать, после игры с Германией
Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после матча Лиги наций против Германии (2:2) поддержал арбитра Овидиу Хацегана.
Обновлено в 07:02
Футбол
Рабьо летом покинет «ПСЖ» и хочет перейти в «Барселону»
Обновлено в 05:53
Футбол
Клубы АПЛ требуют расследовать трансфер Кристенсена в «Челси»
Лондонский «Челси» рискует столкнуться с санкциями в связи с раскрытием информации о нарушениях при трансферах молодых футболистов, которая стала известна благодаря последним отчётам Football Leaks.
Обновлено в 08:11
Футбол
ФК «Урал» заподозрили в участии в договорном матче с подставным судьей
Футбольный клуб «Урал» оказался в списке других российских команд, попавших под подозрение в участии в договорных матчах с подставными судьями, которые при необходимости обеспечивали нужный результат.
Обновлено в 08:37
Футбол
Австралия — Ливан 3:0
Многие фанаты надели на игру футболки с четверкой - привычным номером Кэйхилла.
Обновлено в 06:40
Футбол
Новый стадион «Уфы» может стать 15-тысячной крытой ареной
Новый стадион футбольного клуба "Уфа" может стать крытым, а его вместимость составит 15 тысяч зрителей, заявил РИА Новости генеральный директор команды Шамиль Газизов.
Обновлено в 08:18
Футбол
Максименко рассказал, кто в «Спартаке» лучше всех играет в симулятор FIFA
Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что его одноклубники любят играть в футбольный симулятор в свободное время.
Обновлено в 07:33